KTTB, tübeküloz ve tüberküloz tarama testleri ile ilgili görüşünü paylaştı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), tüberküloz taramasında en öncelikli yöntemin PPD testi (tüberkülin deri testi) olduğunu, belirterek, Sağlık Bakanlığı’na PPD testlerinin temininin bir ay içerisinde sağlanması gerektiğini iletti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), tübeküloz ve tüberküloz tarama testleri ile ilgili görüşünü yazılı olarak paylaştı.

Açıklamada, tübeküloz ve tüberküloz tarama testlerinin dünkü Meclis oturumunda bahsinin geçtiği hatırlatılarak, yurt dışından ülkeye öğrenci olarak veya çalışma izni ile gelenler için uygulanacak tüberküloz hastalığı taraması ile ilgili görüşmelerin içeriği paylaşıldı.

Ülkeye öğrenci olarak veya çalışma izni ile gelenlerde daha fazla tüberküloz hastalığına rastlandığının göğüs hastalıkları uzmanları tarafından belirtildiği aktarılarak, bu kişilere ülkeye girişlerinde tüberküloz hastalığı taramasının rutin olarak yapıldığı belirtildi.

-“ KTTB temsilcisi, göğüs hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerinin görüşleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler yapılmıştır”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Bu tespitler ışığında, tüberküloz hastalığı ile ilgili tedbirlerin alınması ve gerekli tarama testlerinin uygulanması için ülkemiz KTTB temsilcisi, göğüs hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerinin görüşleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler yapılmıştır. PPD testine erişilememesi nedeniyle alternatif yollar için bilimsel çerçevede ve Dünya Sağlık Örgütü rehberleri ışığında değerlendirmeler yapılmıştır. Rehberlerde tarama testi olarak önerilen PPD testi, akciğer grafisi ve CRP testi üzerinde durulmuştur.

Akciğer grafisi yöntemi Sağlık Bakanlığı tarafından kısa bir dönem kullanıma konulsa da, kısa bir zaman içinde 100.000 civarında kişiye tarama testi yapılması gerekliliği göz önünde bulundurularak, akciğer grafisi yönteminin kullanışlı olmadığı kararı verilmiştir. Bu bağlamda izin için başvuran kişilerden CRP ile taranması, CRP değeri yüksek olanların ikinci adım akciğer grafisi ile taranması planlanmıştır. Bunun üzerine KTTB temsilcimiz ve ilgili branş hekimlerimizin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde yaptığı toplantıda tüberküloz taraması için kullanılması gereken temel yöntemin PPD testi olduğunun altı çizilerek, testin yokluğunda kantitatif CRP kullanılarak aktif enfeksiyon ayrımı yapılabileceği, CRP değerinin yüksek saptanması halinde akciğer grafisi ile aktif enfeksiyon taranmasının geçici süreliğine kullanılması kararlaştırılmıştır.”

-“ Tüberküloz taramasında en öncelikli yöntem PPD testidir ve CRP ile tarama sürdürebilir bir yöntem değildir”

Her ne kadar bilimsel rehberler ışığında taramaların devamının sağlanması için alternatif yöntem üretilmiş olsa da tüberküloz taramasında en öncelikli yöntemin PPD testi olduğunun yinelenerek vurgulandığı açıklamada, CRP ile taramanın sürdürebilir bir yöntem olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, “Sağlık Bakanlığı’na PPD testlerinin temininin henüz kayıt dönemi ve ülkeye girişlerin artışı göz önüne alınarak bir ay içerisinde sağlanması gerektiğini bir kez daha iletir, bu yeni tarama yönteminin sürdürülebilir bir yöntem olmadığını bir kez daha belirtiriz” ifadeleri kullanıldı.