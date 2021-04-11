KTTB: Ülkede hasta ve hasta yakınları için destek stratejileri geliştirilmeli

Bugün 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü… Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) gün dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkede Parkinson hastaları ve hasta yakınları için destek stratejileri geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

KTTB Yönetim Kurulu adına Dr. Leman Ergüven imzasıyla yayımlanan bildiri şöyle:

“Dünyada 10 milyon civarında Parkinson hastası olduğu düşünülüyor. Parkinson hastalığı nörodejeneratif hareket bozukluğu hastalığıdır. Hastalık büyük oranda 40-70 yaş arası, %5 oranında 20-40 yaş arası genç yetişkinlerde görülmektedir. Erkeklerde görülme sıklığı kadınlara kıyasla %50 oranında daha fazladır. Sıklığı yaş ile birlikte arttığından, yaşlı nüfusun fazla olduğu ülkelerde hastalığın görülme oranı da artmaktadır. Toplumumuz da hızla yaşlanan toplumlar arasında olduğundan, toplumumuz içinde görülen Parkinson hastası sayısının artacağını öngörmekteyiz.

Parkinson hastalığının belirtileri; yüz mimiklerinde azalma, hareketlerde yavaşlama ve zorlanma, istirahat halinde elde titreme, eklemlerde katılaşma, küçük adımlı yürüme, düşmeler, vücut postüründe öne doğru eğilme gibi sayılabilir. Hastalığa psikiyatrik şikayetler ve unutkanlık eklenebilir.

Parkinson hastalığı var olan tedavilerle semptomların iyileştirilebildiği ve hastanın yaşamını daha az etkiler hale getirilebildiği tek nörodejeneratif hastalıktır. Parkinson’da erken tedavinin, hastalığın ilerlemesini geciktirmeye yardımcı olduğu ve kaliteli yaşam süresini uzattığı yönünde bilgiler mevcuttur. Parkinson Hastalığı’na yaklaşım multidisipliner olmalıdır. Rehabilitasyon ve psikiyatrik destek, yaşam kalitesini artırmada ilaç tedavisi kadar önemlidir. Ülkemizde hasta ve hasta yakınları için bu yönde destek stratejileri geliştirilmelidir.

Bu nedenle toplumsal farkındalık ve bilinçlenme yaratmak adına her yıl 11 Nisan tarihi tüm dünyada Dünya Parkinson Hastalığı Günü olarak ilan edilmiştir.”

Bu habere tepkiniz:



11/04/2021 15:16