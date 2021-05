KTTB Yönetim Kurulu Üyesi Mülazimoğlu, 10 Mayıs “Sağlık İçin Hareket Et Günü” Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Elşen Mülazimoğlu, 10 Mayıs “Sağlık İçin Hareket Et Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, fiziksel aktivitelerin yararları konusunda toplum bilinci oluşturmanın önemini vurguladı.

Mülazimoğlu, değişen dünya düzeniyle hayat tarzlarının da değiştiğini, teknolojinin uçsuz bucaksız avantajlarından faydalanırken giderek hareketsizleşen insanoğlunu harekete geçirmek için 10 Mayıs tarihinin, “ Dünya Sağlık Örgütü” tarafından “Sağlık İçin Hareket Et Günü” olarak belirlendiğini belirtti.

“HASTALIKLARI ÖNLEMEDE ETKİLİ”

Dünyada en önemli ölüm nedenleri arasında sayılan koroner arter hastalığı, hipertansiyon, diyabet, obezite ve bunun gibi birçok hastalığın tedavisinde en başta hayat tarzı değişikliği önerildiğini kaydeden Mülazimoğlu, bu değişikliklerden bir tanesinin de düzenli egzersiz yapmak olduğunu belirtti.

Gün içinde yapılan aktivitelerin artırılmasının sadece hastalığın tedavisinde değil, daha hastalık ortaya çıkmadan hastalığı önlemede de çok etkili olduğunu söyleyen Mülazimoğlu, yaş grupları için gereken fiziksel aktivite oranları ile ilgili bilgi verdi:

“Yetişkinler için haftada en az 150 ile 300 dakika arasında orta yoğunlukta ya da 75 ile 150 dakika arasında kuvvetli yoğunlukta fiziksel aktiviteye ek olarak haftada 2 kez kas esnetme hareketleri yapılması önerilirken 1-4 yaş arası çocuklar, gün içinde farklı şiddetlerde toplam 180 dakikalık fiziksel aktivite yapmalıdırlar.”

Mülazimoğlu, 5-18 yaş arasındaki çocuk ve ergenler için ise, günde 60 dakika, orta şiddetliden yüksek şiddetli aktivitelere doğru şiddeti değişen aktiviteler Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerildiğini ifade etti.

Mülazimoğlu açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Orta şiddetli aktiviteler sırasında kişi konuşabilir fakat şarkı söyleyemez. Hızlı yürümek, düşük tempolu koşular, dans etmek, ip atlamak, yüzmek, masa tenisi oynamak, yavaş tempoda bisiklet sürmek vb. orta şiddetli aktivite örnekleridir.

Yüksek şiddetli aktiviteler sırasında kişi, aktivite sırasında nefesi kesilmeden birkaç kelimeden fazlasını konuşamaz (tempolu koşu, basketbol, futbol, voleybol, hentbol ve tenis oynamak, step-aerobik derslerine katılmak, tempolu dans etmek vb).”

“FİZİKSEL AKTİVİTENİN YARARLARI KONUSUNDA TOPLUM BİLİNCİ OLUŞTURULMALI”

Fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilinci oluşturmak, bunu hayatımızın her alanına yaymak, katılımı artırmak ve aktiviteye teşvik etmenin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Mülazimoğlu, bu konularda hekimlere düşen görevler kadar bu bilincin küçük yaşlardan oluşmasını sağlamak için eğitimcilere de görevler düştüğünü kaydetti.

Mülazimoğlu, toplumun her kesiminin eğitilmesi ve dikkat çekici teşvik edici materyaller oluşturarak katılımın sağlanması ve aktivitelerin yapılabilmesi için ortam sağlanması (yürüyüş yolları, parklar, bisiklet yolları, spor merkezleri. gibi) için de yerel ve genel yönetimlere önemli görevler düştüğünü ifade etti.

