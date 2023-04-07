KTTB’den 7 Nisan Dünya Sağlık Günü mesajı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dalkan mesajında Dünya Sağlık Örgütünün 75’inci kuruluş yıl dönümü olan 7 Nisan tarihinin, tüm dünyada Dünya Sağlık Günü olarak kutlandığını anımsattı.

“En ölümcül ve en yıkıcı savaşlardan biri olan 2. Dünya Savaşı'nın ardından, temel insan haklarından biri olan sağlık hakkını savunmak için Dünya Sağlık Örgütü Anayasası yürürlüğe girdi." diyen Dalkan, KKTC Anayasasının da sağlıklı olmayı hak olarak verdiğini ifade etti.

Dalkan şöyle devam etti:

“Dünya Sağlık Örgütü yaptığı aşılama kampanyaları ile, çiçek hastalığını yok etti, çocuk felci sıklığını yüzde 99 oranında azalttı, çocukluk çağı aşı programı yolu ile milyonlarca hayat kurtardı, anne ölümlerini azalttı ve sağlığın iyileştirilmesi dahil olmak üzere, insanları hastalıklardan ve yıkımdan korumada insanlık için olan ilerlemelere katkıda bulundu.

Ülkemizdeki sağlık sistemi sorunlar yumağı içerisinde, tam kaos halindedir. Sağlık hizmetlerine erişimde büyük eşitsizlikler nedeniyle herkes için ücretsiz sağlık sağlanamamaktadır. Hastane alt yapılarındaki yetersizlik, ilaç teminindeki eksiklikler ve hekim, ebe, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının çalışma ile özlük haklarında ciddi sorunlar mevcuttur. Mevcut sağlık çalışanlarımız için düzenli eğitimler düzenleyip güncel tıbba daha da yaklaştırmamız gereklidir. Koruyucu sağlık hizmetlerini ülkemizin her köşesine ulaştırmamız sağlık harcamalarımızın azalmasına ve insanımızın daha sağlıklı yaşam sürmesine katkıda bulunacak, sağlık sisteminin rahatlamasını sağlayacaktır."

Ülkede, sağlık alt yapısını artırıp, herkese sağlık hakkı sağlayacak adalı sağlık sistemini hemen kurmak gerektiğini ifade eden Dalkan, "Dışardan dayatma gelecek sağlıkla ilgili değişimler ülkemiz gerçeklerine uygun olmayacağı için Kıbrıslı Türklerin sağlık ihtiyacını yeterince karşılayamayacaktır. Bu nedenle, ‘yöneticilerimizi’ birlikte çalışmaya, adalı sağlık sistemimizi birlikte kurmaya açıkça davet etmekteyiz." dedi.

Dalkan, sağlığın geleceğinin; çağdaş bilim ışığında, yeniliklere açık, güncel teknolojilerle donanmış ve birlikte çalışarak kurup güçlendirilen adalı sağlık sistemiyle mümkün olacağının altını çizdi.

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07/04/2023 15:02