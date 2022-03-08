KTTB’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut, toplumsal ilerleme için toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın, dayanışmanın ve üretmenin elzem olduğunu kaydetti.

Gürkut, “Ülkede yasalar çerçevesinde belirli ilerlemeler sağlansa da toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabildiğimiz söylenemez. Geleneksel rollerin etkisiyle kadınlar hâlâ baskı altında tutuluyor, şiddet görüyor” dedi.

KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, yapılan araştırmalara dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Pandeminin dünyada en çok kadınları etkilediğine ve bu etkilerin kadınlar tarafından uzun yıllar hissedileceğine işaret eden birçok çalışma bulunmaktadır.

Yapılan araştırmalar pandemi sürecinde kadınların daha çok iş kaybı, sosyo-ekonomik kayıp yaşadığını ve ev iç şiddete daha çok maruz kaldığını göstermektedir.

Dünyada sağlık ve sosyal hizmet sektörlerinde çalışanların yüzde 70’ini kadınlar oluşturmaktadır. Ülkemizde de oranlar benzerdir. Tüm dünyada pandemi sürecinde sağlık sektöründe kadınların çoğunluğu oluşturması, eğitim ve hizmet alma durumlarında aksamalar yaşamalarına neden olurken, bakım verici rollerinde artış yaşamaları da kadınları birçok yönden olumsuz etkilemiştir.

Araştırmalar, zorlukların en başında salgın öncesinde de var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yer aldığını göstermekte, salgın sürecinin ağır yükünün ise küresel çapta ev ve bakım işlerini erkeklere oranla üç kat daha fazla üstlenmiş olan kadınların omuzunda olduğunu göstermektedir.”

“TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ SAĞLAYABİLDİĞİMİZ SÖYLENEMEZ”

“Ülkede yasalar çerçevesinde belirli ilerlemeler sağlansa da toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabildiğimiz söylenemez” diyen Gürkut, şöyle devam etti:

“Geleneksel rollerin etkisiyle kadınlar hâlâ baskı altında tutulmaya devam edilmekte, şiddet görebilmektedir. Açıktır ki toplumsal ilerleme için toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, dayanışmak ve üretmek elzemdir. Dünyamızın çeşitli bölgelerinde süregelen çatışma ve savaşlara yenilerinin eklenmesi ile sarsıldığı günümüzde barışın inşasında ve yaşamın var edilmesinde emekleri ölçülemeyecek kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarız.”

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08/03/2022 13:04