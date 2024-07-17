KTTB’den Cengiz Topel Hastanesi’ne pediatrik pulse oksimetre ve tansiyon aleti bağışı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) tarafından Cengiz Topel Hastanesi’ne pediatrik pulse oksimetre ve tansiyon aleti bağışında bulunuldu.

ads ads ads ads
17/07/2024

ads
KTTB’den Cengiz Topel Hastanesi’ne pediatrik pulse oksimetre ve tansiyon aleti bağışı

Birlikten yapılan açıklamaya göre, KTTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Ceyhun Dalkan ve Mali Sekreter Doç. Dr. Aysa Ayalı’nın hazır bulunduğu bağışlarda, cihazlar Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Zafer Hıdıroğlu’na teslim edildi.

Açıklamada Birlik yetkililerinin Başhekim Hıdıroğlu ile hastanenin sorunları, ihtiyaçları ve ülke sağlık sistemindeki sorunlar ve çözüm yollarını ele aldığı da belirtildi.

17/07/2024 14:39
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.