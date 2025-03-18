KTTB'den koruyucu sağlık paneli

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), koruyucu sağlık hizmetlerini ön plana çıkararak sağlık sistemindeki erişimi artırmak amacıyla "Koruyucu Sağlıkla Geleceği İnşa Edelim: Sağlıklı Yarınlar için Bugün Harekete Geçelim!" başlıklı panel düzenliyor.

KTTB'den verilen bilgiye göre, 22 Mart Cumartesi günü saat 09.00’da Dr. Mustafa Hami Konferans Salonu’nda başlayacak ve 17.45’e kadar sürecek panelde; basamak hekimliği ve koruyucu sağlık hizmetlerinin sağlık sistemine katkıları ele alınacak.

Sağlık profesyonelleri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte, tarama önerileri ve sağlık hizmetlerine erişimin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapılacak.