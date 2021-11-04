KTTO - TOBB Kadın Girişimciler İşbirliği imza töreni 5 Kasım'da
04/11/2021
KTTO - TOBB Kadın Girişimciler İşbirliği Protokolü imza töreni 5 Kasım Cuma günü saat 17:00'de Acapulco Resort Convention & SPA Otel'de gerçekleştirilecek
Tören Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Kıbrıs Türk Ticaret
Odası Başkanı Turgay Deniz katılacak
Protokole imzaları TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ile KTTO Kadın Girişimciler Komitesi Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç atacak