KTTO - TOBB Kadın Girişimciler İşbirliği imza töreni 5 Kasım'da

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04/11/2021

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KTTO - TOBB Kadın Girişimciler İşbirliği imza töreni 5 Kasım'da

KTTO - TOBB Kadın Girişimciler İşbirliği Protokolü imza töreni 5 Kasım Cuma günü saat 17:00'de Acapulco Resort Convention & SPA Otel'de gerçekleştirilecek 

Tören Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Kıbrıs Türk Ticaret
Odası Başkanı Turgay Deniz katılacak 

Protokole imzaları TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ile KTTO Kadın Girişimciler Komitesi Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç atacak

04/11/2021 10:58
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TAGS: Kadın Girişimciler
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