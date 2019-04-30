KTTO, 1 Mayıs mesajı yayımladı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), yayımladığı 1 Mayıs mesajında, “Toplumsal birliğimizin ve birlikte üreterek birlikte tüketmenin simgesi haline gelmiş olan 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı, hepimize kutlu olsun” dedi.

Açıklamada iş barışının önemine vurgu yapılarak şöyle denildi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yarın, İşçi ve Bahar Bayramı’nı kutlayacağız.

Her üretim sürecinde emek asal unsurlardan biri olarak yer almaktadır. İnsanlığın bugün ulaştığı medeniyet seviyesinde de emeğin katkısı en baş köşeye konulmalıdır. Bu bağlamda, emeğin hakkını vermeyen mal ve hizmet üretimlerinin devamı mümkün olmadığı gibi emeğin katkısını ve değerini görmezlikten gelerek toplum hayatı için fayda üretmek de mümkün değildir. Sürdürülebilir bir ekonomik yapı ve toplumsal düzen kurmak zorunda olduğumuzu her günkü gelişmelerle yeniden hatırladığımız bu günlerde hep birlikte çalışmak gerektiğini, iş barışının refah üretmek için esas olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.”