KTTO 60’ıncı yaşını dış misyonlarla kutladı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 60’ıncı yılını dış misyonlara verdiği davetle kutladı.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre Lefkoşa Surlariçi’nde yer alan Bedesten’de düzenlenen etkinliğeEkonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Hollanda, Avusturya, Rusya, Fransa, İtalya, Türkiye ile diğer ülkelerden çok sayıda büyükelçi ve diplomatlar katıldı.

Resepsiyonda gösterilen belgesel tadındaki kısa videoda KTTO’nun 60 yıllık varlığı ile Kıbrıs Türk halkının ekonomik refahı için yaptığı faaliyetleri anlatıldı.

Video gösteriminin ardından Oda Başkanı Turgay Deniz yaptığı açılış konuşmasında, KTTO’nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) uluslararası tanınmışlık statüsüne sahip olan birkaç kurumdan biri olduğunu belirtti.

Deniz, Avrupa Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı kurumları nezdinde KKTC halkı ile iş insanlarını en iyi şekilde temsil edebilmek için büyük çaba harcadıklarını kaydetti.

Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE) ve Kıbrıslı Rum meslektaşlarıyla iş birliği sağlamak konusunda bir an bile tereddüt etmediklerini belirten Deniz, ancak ortak çalışmaların Kıbrıslı Rum liderlerin siyasi baskılarından dolayı sınırlandırıldığını belirtti.

Mutabık kalınan parametreler çerçevesinde Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in son günlerde yaptığı beyanların iki tarafın görüş farklılıklarını açıkca ortaya koyduğunu söyleyen Deniz, tüm siyasi görüşlere karşın Güney Kıbrıs’ı iş birliği sağlamak konusunda daha cesur olmaya davet etti.

Deniz, Kıbrıs sorunu dahil Kıbrıs halkının yaşadığı tüm sorunlara ilişkin Türkiye’yi destek veren tek ülke olarak gördüklerini kaydetti.

Başkan Deniz’in konuşmasının ardından kürsüye çıkan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, KTTO’nun çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve aynı zamanda ülke ekonomisine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı resepsiyon, KTTO’nun 60’ıncı yıl pastasının kesilmesi ve müzik dinletisinin ardından son buldu.

(TAK)