KTTO, Asya Pasifik Ekonomi Zirvesi’ne katıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 32. Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. KTTO Başkanı Turgay Deniz, Asya Pasifik bölgesinin önümüzdeki yıllarda dünya ticaretinin odak noktası olacağına dikkat çekti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) iş birliğiyle düzenlenen ekonomi zirvesinde, KTTO Başkanı Deniz’e Dış İlişkiler Sorumlusu Hasan Engelkıran eşlik etti.

Asya Pasifik ülkeleriyle Türkiye’nin ticari kompozisyonunun masaya yatırıldığı zirvede muhabirlerin sorularını yanıtlayan Deniz, Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurmak için zirvede bulunduklarını aktardı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) resmi olarak tanınan bir ülke olmadığını hatırlatan Deniz, öte yandan 1958’de kurulan KTTO’nun dünya ticaret odalarında bulunan üyeliği sayesinde uluslararası tanınırlığı olduğunu belirtti.

Deniz, bu tür etkinliklere gerek gözlemci gerek misafir olarak katılım gösterdiklerini, kendilerini Kıbrıs Türkü’nün bayrak taşıyıcısı olarak tanımladıklarını kaydetti.

Zirvenin önemine dikkat çeken Deniz, “Asya Pasifik ülkeleriyle iş birliği kurmak, ticaret odaları vasıtasıyla iş birlikleri geliştirmek, o ülkelerin bundan sonraki hem ithalatlarında hem de ihracatlarında en önemli payı alacaktır” ifadelerini kullandı.

Deniz, “Açık ve nettir ki, önümüzdeki zaman içerisinde dünya ticaretinin odaklanacağı yer Asya Pasifik bölgesi olacaktır” dedi.