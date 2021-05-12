KTTO Başkanı Deniz: Sağlıkla Ve Sevgiyle Kucaklaşabileceğimiz Bayramlara

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Ramazan Bayramı’nın bütün insanlığa huzur, barış ve sağlık getirmesini diledi.

Mesajında, “Sağlıkla ve sevgiyle kucaklaşabileceğimiz bayramlara” diyen Deniz, halkın bayramını kutladı, herkesin sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni etti.

Deniz, “Geçirdiğimiz bu zor günlerde, her zaman olduğu gibi bayramda da sosyal mesafe-maske ve hijyen kurallarına uymalı, tedbirimizi asla elden bırakmamalıyız. Sağlıkla ve sevgiyle kucaklaşabileceğimiz nice bayramlar dilerim” ifadelerini kullandı.

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12/05/2021 13:52