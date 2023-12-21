KTTO Başkanı Deniz TAK’ın kuruluşunun 50. Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

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21/12/2023

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KTTO Başkanı Deniz TAK’ın kuruluşunun 50. Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı


Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz,  TAK’ın kuruluşunun 50. Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Deniz mesajında şu ifadeleri kullandı:

“TAK (Türk ajansı Kıbrıs) Müdürü;

21 Aralık 1973 tarihinde yayın hayatına başlayan Türk Ajansı Kıbrıs, çağdaş habercilik anlayışıyla kamuoyunun bilgilendirilmesinde ve haberlerin dünyaya duyurulmasında önemli bir rol üstlenmektedir.

Kuruluşunuzdan bu yana ilkeli, güvenilir ve tarafsız yayın anlayışıyla, basın hayatında önemli  faaliyetlere imza  atan tüm çalışanlarınızı şahsınızda  tebrik eder, kuruluş yıl dönümünüzü  içtenlikle kutlarız.”

21/12/2023 16:40
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TAGS: haber, kıbrıs
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