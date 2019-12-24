KTTO Başkanı Turgay Deniz Dünya Odalar Federasyonu Genel Konseyi seçimine katıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı (KTTO) Turgay Deniz, Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC) dünya çapındaki Ticaret Odalarıyla ilgilenen uzmanlaşmış birimi Dünya Odalar Federasyonu’nun (WCF) Genel Konseyi seçimine katıldı.

Toplam 46 adayın katıldığı WCF Genel Konseyi seçimlerinde, 2020-2022 arası görev alacak 20 üye belirlendi. WCF Genel Konseyi üyelik seçimlerinde 100’den fazla ülkede kayıtlı bulunan oda oy kullandı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın ilk kez aday olarak bulunduğu bu platformda Oda ile Oda Başkanı’nın bilgileri Dünya Odalar Federasyonu’na üye 12000 oda tarafından görüntülendi.

Dünya Odalar Federasyonu’nun Genel Konsey’inde 2020-2022 arası görev alacak isimler arasına giremeyen KTTO Başkanı Deniz, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın görünürlüğünün sağlanmasıyla en önemli adımın atıldığını belirterek bu platformdaki çalışmaların devam edeceğini dile getirdi. Ayrıca Deniz, birçok Oda ile istişare sağlandığını da kaydetti.

WCF, 1950’li yılların başında kuruluşundan bu yana, Oda liderleri ve üst düzey yöneticilerin birbirleriyle iletişim kurmaları ve ortak fayda sağlayacak alanlarda iş birliği yapmalarına yönelik, sorunların çözüldüğü ve fırsatların değerlendirildiği bir platform görevi görmektedir.

24/12/2019 17:32