Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) başkanlığına yeniden Turgay Deniz seçildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, hafta sonu yapılan genel kurulda belirlenen KTTO 59’uncu dönem Oda Meclisi, bu akşam ilk toplantısını yaparak, oda başkanı ve yönetim kurulu üyelerini belirledi.

Oda Başkanlığına yeniden Turgay Deniz seçilirken, Aziz Limasollu ve Ramazan Gündoğdu Başkan Vekilliğine getirildi. Yönetim kurulu üyeleri ise Ali Başman, Alp Cengiz Alp, Evren Günsel Erçelik, Omaç Cin, Yusuf Acemoğlu ve Yüksel Akay'dan oluşuyor

Bu habere tepkiniz:



19/09/2022 19:15