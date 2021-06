KTTO: Bu dünya hepimizin, sahip çıkalım

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamada Pandemi ile dünyanın bir ucunda ortaya çıkan sorunların, kilometrelerce ötesine hızla sirayet ettiğinin anlaşıldığına dikkat çekilerek, doğaya ve çevreye karşı verilen her zararın herkesi etkilediğine vurgu yapıldı.

Sorun ortaktır, bedel tüm insanların, tüm canlıların ödediği bir bedeldir denilen açıklamada "Soluduğumuz hava, içtiğimiz su, yediğimiz yiyecekler ve gezegenimizi yaşanabilir kılan iklim, doğadan ve çevreden gelmektedir" ifadelerine yer verildi.

KTTO tarafından yapılan açıklama şöyle:

‘Doğaya ve çevreye karşı yapılan her davranış, geciken her önlem, verilen her zarar, yapılan her tahribat sadece bir bölgeyi değil, her yeri, herkesi, tüm dünyayı etkilemektedir’

İlk kez 1972 yılında İsveç’in başkenti Stokholm’ de toplanan ‘Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Konferansı’nda her yıl 5 Haziran’ı ‘Dünya Çevre Günü’ olarak kutlama kararı alınmıştır.

Bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre Gününü, koronavirüs salgının tüm dünyayı etkilediği koşullarda karşılıyoruz. Yıllardır duyarlı kesimler tarafından çevre sorunlarına dikkat çekilmeye ve alınacak önlemler için baskı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Yaşamakta olduğumuz koronovirüs salgını, bu konulardaki uyarıların, çalışmaların ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir.

Pandemi ile net bir şekilde anlaşıldı ki dünyanın bir ucunda ortaya çıkan sorunlar, kilometrelerce ötesine hızla sirayet etmektedir. Doğaya ve çevreye karşı her davranış, geciken her önlem, verilen her zarar, yapılan her tahribat bir sarmal gibi her yeri, herkesi etkilemektedir. Sorun ortaktır, bedel tüm insanların, tüm canlıların ödediği bir bedeldir.

Unutmamalıyız ki soluduğumuz hava, içtiğimiz su, yediğimiz yiyecekler ve gezegenimizi yaşanabilir kılan iklim, doğadan ve çevreden gelmektedir. İşte bunun içindir ki;

Ormanlara değer vermeli, korumalıyız

Ağaçlar, havayı temizlemenin yanı sıra, insanlara iklim kontrolü de sağlarlar. Ağaçlar oksijen yayarak hava kalitesini korumaya yardımcı, yaban hayatı için yaşam alanı görevi görür. Olabildiğince fazla fidan dikmeli ormanlarımızı artırmalıyız.

Plastik ürünlere dur demeliyiz

Hayatımızın parçası haline gelen plastik çevremize yönelik önemli bir kirlilik kaynağı haline gelmiştir. Tek kullanımlık plastik yeraltı sularının yanı sıra, kaplumbağalar, balinalar ve diğer deniz hayvanlarının yaşamına da ciddi zarar verir. Bu nedenle, tek kullanımlık plastik yerine bez taşıma çantaları gibi çevre dostu ürünler kullanmalıyız.

Zararlı gazları sıfıra indirmeliyiz

Petrol ürünlerinin yakıt olarak kullanılması da bir başka kirlilik kaynağıdır. Kömür ve petrol kullanımı sonucu açığa çıkan zararlı gazlar ozon tabakasının incelmesine katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle, çevre dostu olan güneş, rüzgar veya jeotermal enerji kullanmalıyız.

Su hayattır

Su gibi değerli kaynakların dikkatsizce kullanılması birçok ülkede büyük bir su krizi yaratmaktadır. Su kaynaklarımızı korumalı ve tasarruf için önlemler almalıyız.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, çevreye karşı her zaman duyarlı olmuş, bunun için gerçekleşen veya gerçekleşecek tüm etkinlik ve önerilere destek olmuştur.

Unutmamalıyız ki yaşayacak başka bir dünyamız yok, gelecek nesillere temiz bir çevre yaşanabilir bir dünya bırakmak en büyük ödevimizdir.

05/06/2021 09:40