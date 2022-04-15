KTTO: Gazimağusa Limanı’ndaki eylem iş yaşamını olumsuz etkiliyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Gazimağusa Limanı’ndaki gümrük çalışanlarını, kendilerinin de iş arkadaşı olan işletmelere zarar vermekten kaçınmaya; Başbakan ve Maliye Bakanı’nı ise iki yıldır çözülemeyen ve belirli sürelerle eylemlere neden olan sorunun çözümü için gerekli müdahaleleri yapmaya davet etti.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, Gazimağusa Limanı’ndaki Gümrük Dairesi personelinin yeni personel alımı talebiyle belirsiz zaman aralıkları ile yaptıkları “ek mesaiye kalmama” eyleminin, iş yaşamını olumsuz etkilediği, rekabet ortamını bazı firmaların aleyhine olacak şekilde bozduğu kaydedildi.

Açıklamada, eylemler nedeniyle Gazimağusa ve Kalecik limanlarına gelen gemilere verilen hizmetler aksarken, ihracat ve ithalatın yavaşladığına, işletmelerin yüksek taşımacılık maliyetleriyle boğuştuğuna ve dış ticaret masraflarının yükseldiğine dikkat çekildi.

Gazimağusa Gümrüğü’nde yapılan türden eylemlerin çalışanlara bir şey kazandırmadığı, sonuçta pahalılığı artırarak onlara da zarar verdiğinin rahatlıkla gözlemlenebileceği görüşü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“REKABET GÜCÜMÜZ AZALIYOR”

“Ülkemizin içinden geçmekte olduğu bugünlerde verimli çalışmaya hayati derecede ihtiyaç olduğu ve gelecek günlerde bu kavram üzerinde yoğunlaşarak kontrol edemeyeceğimiz maliyet unsurlarına karşılık daha verimli çalışma yöntemlerini geliştirmek zorunda kalacağımız da aşikardır. Bu kriz ortamında gereksiz zaman kayıpları ve maliyet artışları piyasamızı da olumsuz etkilemekte ve çevre ülkelere göre daha pahalı hale gelerek rekabet gücümüzün azalmasına yol açmaktadır.”

Salgın ortamından çıkılmasına karşın Ukrayna savaşının tetiklediği yeni bir kriz ortamında yaşandığı da dikkate alınarak, çalışma hayatına zarar verecek, işletmelerin iş akışını bozarak verimliliği düşürecek eylemlerden kaçınmak gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, Gazimağusa Gümrüğü’nde hiçbir somut amacı olmadan devam ettirildiği savunulan eylemin, nelerden kaçınılması gerektiğini anlatan bir örnek olduğu kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bu gerçekler ışığında, Gazimağusa gümrük çalışanlarını kendilerinin de iş arkadaşı olan işletmelere zarar vermekten kaçınmaya; Başbakan ve Maliye Bakanı’nı ise iki yıldır çözülemeyen ve belirli sürelerle eylemlere neden olan sorunun çözümü için gerekli olan müdahaleleri yapmaya davet ederiz.”

Bu habere tepkiniz:



15/04/2022 19:22