KTTO, Güzelyurtlu Üyeleriyle Buluştu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu, önceki gün (28 Mayıs 2018, Pazartesi) Güzelyurtlu üyeleri ile Güzelyurt’taki Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde bir araya geldi. Etkinliğe KTTO Başkanı Turgay Deniz, KTTO Başkan Vekili Mehmet Eziç, yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar ve KTTO’nun Güzelyurtlu üyeleri katıldı.

Moderatörlüğünü KTTO Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kombos’un yaptığı “Güzelyurt Bölgesi KTTO Üyeleri Buluşması” saat 18:00’de, KTTO Başkanı Turgay Deniz’in konuşması ile başladı. Konuşmasına göreve geldikleri günden beri yaptıklarını anlatan Deniz, yükselen döviz karşısında devlet yetkilileri ile yapılan görüşmeler ve KTTO olarak taleplerini de Güzelyurtlu üyelerle paylaştı.

KTTO Yönetim Kurulu’nun bölgelerde yaşanan ticari sorunları ve çözüm yollarını hep birlikte değerlendirmek amacı ile düzenlediği “Güzelyurt Bölgesi KTTO Üyeleri Buluşması”, soru cevap bölümü ile devam etti. Katılımcıların kendi bölgelerinde yaşadıklarına dair yönelttikleri soruların bir kısmı KTTO Yönetim Kurulu tarafından cevaplandırılırken, bir kısmı da çalışmaların yapılıp üyelerin bilgilendirilmeleri amacıyla not edildi.

Etkinlik sonunda Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Engin Demirkan, KTTO Yönetim Kurulu adına Oda Başkanı Turgay Deniz’e anı plaketi vererek, etkinliği üniversitede düzenledikleri için teşekkür etti.