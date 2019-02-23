KTTO heyeti, İstanbul Ticaret Odası’nda görüşmeler yaptı

Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti, İstanbul’da İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ile görüştü. İki başkan görüşmede daha etkili işbirliği ihtiyacını vurguladı.

Bir günlük ziyaret programı çerçevesinde İstanbul’da bulunan Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti, dün İstanbul Ticaret Odası’nı ziyaret etti. KTTO Başkanı Turgay Deniz, İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in de katıldığı görüşmede, karşılıklılık temelinde iş insanları arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Avdagiç de bu görüşe katıldığını belirterek, iki odanın daha ileri düzeyde işbirliği yaparak iş insanlarının önünü açabileceklerini ve ticaret hacmini artırabileceklerini belirtti. Avdagiç, ikili iş görüşmelerinin önemli olduğunu belirterek önümüzdeki dönemde iki oda arasındaki işbirliğinin bu temelde gelişmesi gerektiğinin altını çizdi.

KTTO heyetinde bulunan iş insanları, İTO’nun davet ettiği iş insanları ile ikili işbirliği olanaklarını da görüştüler.

İstanbul’da bulunan Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti ayrıca, Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi İstanbul ofisi tarafından yapılan sunumu dinledi. Tayvanlı görevliler Kıbrıslı Türk iş insanlarına Tayvan’daki ticari kapasiteyi ve bu kapasiteden nasıl yararlanabileceklerini anlattılar.