KTTO: İhale şeffaf bir şekilde sonlandırılmalı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), KIB-TEK Akaryakıt ihalesi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada, akaryakıt ihalesi ile ilgili tartışma ve gelişmeleri endişeyle izledikleri belirtildi. İhalenin şeffaf bir sonlandırılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, akaryakıt ihtiyacının karşılanması gerektiği vurgulandı.

KTTO açıklaması şöyle:

KKTC’deki en önemli kamu alımlarından biri olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) akaryakıt ihalesi ile ilgili tartışma ve gelişmeleri endişe ile izlemekteyiz.

Hepimizin bildiği gibi, böylesi büyük alımların şeffaf ihaleler yoluyla yapılması; kamu kaynaklarının korunması, yolsuzluk iddialarının önlenmesi ve sonuçta halkın daha uygun koşullarda hizmet alabilmesi için temel bir gerekliliktir.

Bu bağlamda, Kıb-Tek akaryakıt ihalesinin şeffaf bir süreçle sonlandırılması ve akaryakıt ihtiyacının böylece karşılanması hepimizin çıkarına olacaktır.

Daha önce birkaç kez ertelenmiş bulunan Kıb-Tek akaryakıt ihalesinin en erken zamanda, şeffaf bir süreç ile sonuçlandırılmasını ve Kıb-Tek’in en uygun yakıtı, piyasa koşullarının olanaklı kıldığı en uygun fiyata temin etmesinin yolunun açılmasını bekliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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22/06/2021 14:34