KTTO ile İstanbul Ticaret Odası bir araya geldi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) bir araya geldi.

Ticaret Odasından verilen bilgiye göre, 640 binden fazla üyesiyle Türkiye’nin en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Lefkoşa’da temaslarda bulundu.

Temaslar çerçevesinde İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile bir araya geldi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz görüşme ile ilgili açıklamasında, İTO’nın kendilerine yaptığı ziyaretten dolayı teşekkürlerini sundu, iki Odanın yapacakları iş birlikleri sayesinde, KKTC-TC iş dünyası ile bağlarını kuvvetlendireceklerini, iki kurumun daha sık bir araya gelip iş birlikleri hakkında görüş alışverisinde bulunacaklarını kaydetti.

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27/11/2021 10:42