KTTO Kalkanlı Tepebaşı arasında ağaç dikim etkinliği düzenledi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası(KTTO) 2020 Tepebaşı-Kalkanlı yangınının etkili olduğu bir bölgede, anı ormanı için ağaç dikim etkinliği düzenledi.

KTTO’dan verilen bilgiye göre, Girne-Güzelyurt Anayolu üzerinde Tepebaşı bölgesindeki bir arazide yer alan etkinliğe Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da katıldı. Etkinlik, Oda’nın “Her üyeye bir fidan” kampanyası çerçevesinde düzenlendi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz etkinlikte yaptığı konuşmada, Oda olarak çevre ve doğal hayatla ilgili projelere her zaman destek verdiklerini, yangının etkili olduğu bölgelerde, fidanların dikilmesi, ağaçların büyütülmesi ve bakımı için herkese görev düştüğünü kaydetti.

KKTC Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından Oda’ya KTTO Anı Ormanı olarak tahsis edilen araziye 2 bin 250 Kızılçam, 750 Ilgın, 500 Harup, 250 Akasya, bin Zakkum, 100 Adaçayı, 50 Badem ve 100 Mavi Servi fidanı dikilecek.

Deniz, projede katkılarından ötürü Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na teşekkür etti.

Bu habere tepkiniz:



18/03/2022 18:21