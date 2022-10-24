KTTO KGK Heyeti Brüksel’de WEgate Zirvesi'ne katıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi Heyeti Brüksel’de gerçekleştirilen WEgate Zirvesi’ne katıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi (KTTO KGK) Heyeti, 17 Ekim 2022 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen “Kadın girişimcilere ve kadın girişimciler ile yatırım” konulu WEgate Zirve’sine katıldı. Heyet, WEGate zirvesine katılımın yanısıra KTTO’nun üyesi olduğu Avrupa Küçük İşletmeler İttifakı (ESBA) tarafından organize edilen kadın girişimcilere yönelik networking amaçlı akşam yemeğine de katılım gösterdi.

Heyette, KTTO KGK Başkanı Meryem Çerkez Gürtunc, KTTO Yönetim Kurulu ve KTTO KGK üyesi Evren Günsel Erçelik, KTTO KGK üyesi Didem Erel ve KTTO Brüksel Temsilcisi Lale Şener yer aldı.

KTTO KGK heyeti, Zirveye katılım ile, AB genelinde finansmana erişime ilişkin zorluklar ve iyi uygulamalar hakkında bilgi sahibi olma şansı elde ederken, AB ülkelerinde kadın girişimcileri desteklemeye odaklı bilimum kuruluş temsilcileri ve AB yetkilileri ile tanışma, istişare etme ve KTTO’yu ve Kadın Girişimciler Konseyi’ni tanıtma fırsatı elde etti. Zirve’ye 60 değişik ülkeden 500 kişilik katılım oldu.

Zirve’deki toplantılar sonrasında KTTO KGK Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç WEGate ile ilgili basına kısa bir mülakat verdi. WEGate’in websayfasında da paylaşılacak mülakat, Kuzey Kıbrıs, KTTO ve KTTO KGK’nın tanıtımı açısından da güzel bir fırsat sundu.

KGK Heyeti ayrıca, 17 Ekim 2022 akşamı Amazon sponsorluğunda ve ESBA tarafından organize edilen akşam yemeğine de katılım gösterdi. Yemeğe, WEgate Zirvesinden katılımcıların yanısıra Amazon şirketinden yetkililer, ayrıca AB nezdinde KOBİ konularından sorumlu yasa yapıcılar da katıldı.

Düzenlenen akşam yemeğinde katılımcılar arasında bazı kurum ve kuruluş temsilcileri kendi ülkelerinde girişimciliği artırmaya yönelik taahhütlerde bulundular. Bu çerçevede, KTTO KGK adına Gürtunç da KGK adına aşağıda belirtilen taahhütleri sundu.

Kentsel ve kırsal alanlarda kadınlara ait/yönetilen işletmeler için finansal okuryazarlık ve dijital bankacılığın temelleri konusunda erişilebilir eğitim sağlanması

Tüm paydaşlar için eylemler de içeren, Kadın İş Gücü hakkında yerel bir rapor hazırlanıp yayınlanması

Kadın liderliğindeki işletmeler ve bir iş kurmak isteyen kadınlar için yerel ve bölgesel ağ programları düzenlenmesi ve bunlara ev sahipliği yapılması

Çerkez Gürtunc’un taahütleri sunmak için yaptığı konuşması hem KTTO hem de Kadın Girişimciler Konseyi’nin katılımcılar nezdinde görünürlüğü ve tanıtımına katkı sağladı.

KTTO Kadın Girişimciler Konseyi, ziyaret çerçevesinde genişletilen network ve kurulan temaslar ile kadın girişimciliği geliştirmeye yönelik işbirliği olanaklarını değerlendirmeyi ve KGK’nın amaçlarına yönelik gerekli adımları atmayı hedeflemektedir. Konsey ayrıca, temaslar çerçeveside elde edilen bilgilerden ülkemizde kadın girişimciliğin gelişmesine fayda sağlayacak iyi uygulama konularını değerlendirilip, bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmayı öngörmektedir.

WEgate, KTTO’nun 2010 yılından bu yana üye olduğu Avrupa şemsiye kuruluşu Avrupa Küçük İşletmeler İttifakı’nın (ESBA) proje liderliğini yaptığı AB finansmanı ile desteklenen, kadın girişimcileri desteklemeye ve kadınları ekonomi ve iş hayatına kazandırmaya odaklı ilgili paydaşları bir araya getiren bir e-platform. Platform kapsamında, kadın girişimcilere destek sağlanmakta, eğitimler düzenlenmekte ve girişimciler AB’de bu konudaki gelişme ve fırsatlardan, iyi uygulamalardan haberdar edilmektedirler.

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24/10/2022 11:51