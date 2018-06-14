KTTO Londra'da KKTC’ye direkt uçuşların sağlanması için imza kampanyası başlatıyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 17 Haziran 2018 tarihinde Londra’da gerçekleşecek olan 2’nci Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katılıyor. Festivalde KKTC’ye direkt uçuşların sağlanması için imza kampanyası başlatacaklarını açıklatan KTTO Başkanı Turgay Deniz, “İlk hedef 10 bin imza” dedi.

KTTO’nun Başkan Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kombos tarafından temsil edileceği 1’nci Kıbrıs Türk Kültür Festivali 17 Haziran 2018, Pazar günü gerçekleşecek. 16 Haziran’da Londra’ya gidip, 20 Haziran’da ülkemize dönecek olan KKTO Heyeti 18 Haziran 2018, Pazartesi günü daha önce Kıbrıs’ta imzalanan Londra Türk Ticaret Odası – Kıbrıs Türk Ticaret Odası İşbirliği Protokolü’nü bu kez Londra’da imzalayacak.

Gerek Kıbrıs ve gerekse Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türklerin en büyük sorunlarından birinin direkt uçuşlar olduğuna dikkat çeken KTTO Başkanı Turgay Deniz, “2’nci Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nde başlatacağımız imza kampanyasında ilk hedefimiz 10 bin imza toplamaktır. Daha sonra imza sayısını 100 bine çıkartmayı hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu.

Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler ile ilişkileri canlandırmak istediklerini belirten Başkan Deniz, “KKTC Hükümetleri bu konuda adım atmalıdır. Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler askerlikten muaf tutulmalıdır. Onlara da seçme ve seçilme hakları tanınmalıdır. Tatillerini ülkemizde geçirmeleri, ülkemize yatırım yapmaları, ev almaları, iş kurmaları KKTC ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır” dedi. Deniz, iki ticaret odası arasında imzalanan protokolün de bu konularda yardımlaşmayı sağlamayı hedeflediğine işaret etti.