KTTO Olağanüstü Genel Kurul'u 5 Mart'ta

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, Oda Yasası altında hazırlanan Tüzük çalışmaları ile ilgili Olağanüstü Genel Kurulu, 5 Mart Cumartesi günü saat 10:00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Odadan verilen bilgiye göre, Atatürk ve Şehitlerin manevi huzurlarında yapılacak saygı duruşu ile başlayacak Olağanüstü Genel Kurul, Başkanlık Divanının oluşumu ve Oda Başkanının konuşması ile devam edecek.

Genel Kurul’un devamında 21/1981 sayılı Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yasası’nın 18. maddesi tahtında hazırlanan aşağıdaki Tüzükler üyelerin onayına sunulacak:

“Meclis Koordinatörü Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü, Disiplin Tüzüğü, İştirakler Tüzüğü, Genç Girişimciler Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü, Kadın Girişimciler Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü”

Genel Kurul, Covid-19 salgını önlemlerine uygun olarak sadece Oda üyelerinin katılımıyla, konuksuz gerçekleştirilecek, Oda’nın Facebook sayfasından canlı olarak paylaşılacak.

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23/02/2022 10:12