KTTO, Olağanüstü Genel Kurulu’nu yapıyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, (KTTO) oda yasası altında hazırlanan tüzük çalışmaları ile ilgili olağanüstü genel kurula gidiliyor.

Olağanüstü genel kurul, 5 Mart 2022 Cumartesi günü saat 10:00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Genel Kurul, COVID-19 salgını önlemlerine uygun olarak sadece Oda üyelerinin katılımıyla, konuksuz gerçekleştirilecek ve odanın Facebook sayfasından canlı olarak paylaşılacak.

Olağanüstü genel kurulda, 21/1981 sayılı Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yasası’nın 18. maddesi tahtında hazırlanan tüzükler üyelerin onayına sunulacak.

Onaya sunulacak tüzükler şunlar:

-Meclis Koordinatörü Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü

-Disiplin Tüzüğü

-İştirakler Tüzüğü

-Genç Girişimciler Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü

-Kadın Girişimciler Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü

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04/03/2022 12:49