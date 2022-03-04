KTTO, Olağanüstü Genel Kurulu’nu yapıyor
Kıbrıs Türk Ticaret Odası tüzük için üyeye gidecek
04/03/2022
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, (KTTO) oda yasası altında hazırlanan tüzük çalışmaları ile ilgili olağanüstü genel kurula gidiliyor.
Olağanüstü genel kurul, 5 Mart 2022 Cumartesi günü saat 10:00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Genel Kurul, COVID-19 salgını önlemlerine uygun olarak sadece Oda üyelerinin katılımıyla, konuksuz gerçekleştirilecek ve odanın Facebook sayfasından canlı olarak paylaşılacak.
Olağanüstü genel kurulda, 21/1981 sayılı Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yasası’nın 18. maddesi tahtında hazırlanan tüzükler üyelerin onayına sunulacak.
Onaya sunulacak tüzükler şunlar:
-Meclis Koordinatörü Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü
-Disiplin Tüzüğü
-İştirakler Tüzüğü
-Genç Girişimciler Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü
-Kadın Girişimciler Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü