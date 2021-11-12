KTTO Orta Vadeli Program Önerisi Taslağı Sunum Etkinliği Düzenleyecek

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12/11/2021

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KTTO Orta Vadeli Program Önerisi Taslağı Sunum Etkinliği Düzenleyecek

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından hazırlanan, üç yıllık Orta Vadeli Program Önerisi Taslağı, 18 Kasım Perşembe günü saat 09.30’da Girne’de The Arkın Colony Hotel’de düzenlenecek etkinlikle kamuoyuna duyurulacak.
KTTO’dan yapılan açıklamaya göre tüm gün sürecek etkinlikte, “Kamuda Sürdürülebilirlik ve Kaliteli Hizmet Sunumu”, “Yeni Dönemde Yeni Ekonomik Yönelimler” ve “Finans Sektörünün Kalkınmayı Destekleyecek Bir Yapıya Getirilmesi” başlıkları altında üç de panel düzenlenecek. 

12/11/2021 16:50
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TAGS: Kıbrıs Türk Ticaret Odası, KTTO
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