KTTO paydaşı olduğu Startups4Peace Sunum Yarışması etkinliğine katıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Emre Olgun, startup girişimciliğini geliştirmeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan “Startups4Peace Kone Elevator Pitch Battle” (Sunum Yarışması) etkinliğine katıldı.

Lefkoşa’da Chateau Status Restoran’nda gerçekleştirilen Startups4Peace Kone Sunum Yarışması, Finlandiya Büyükelçisi Timo Heino, Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Sosyal Gelişim Bölümü Başkanı Michael Docherty, Güney Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Leonidas Paschalides ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Emre Olgun’un konuşmalarıyla başladı.

Emre Olgun, Startups 4 Peace'in genel hedefinin, iki toplumlu bir vizyon paylaşan, yenilikçi iş fikirlerini teşvik eden ve aynı zamanda Kıbrıs'ta her iki toplumdan iş fikirlerini bir araya getirmeyi amaçlayan çok önemli bir program olduğuna inandıklarını vurguladı.

“İki taraf arasındaki ticari faaliyetler ve iş birliğindeki artışın, iki toplum arasında güvenin oluşturulmasına katkı sağlayacağına kuvvetle inanıyoruz” ifadelerini kullanan Olgun, bu programda, Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE) ile iş birliği yapmaktan da memnuniyet duyduklarını söyleyerek tüm uluslararası aktörleri Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile işbirliği içinde çalışmaya çağırdı.

Olgun, iki Odanın da, iki toplum arasındaki ekonomik eşitsizlik seviyesini azaltmak için daha fazla çalışması gerektiğini, ekonomik işbirliğini önleyen engelleri ve önyargıları kırmak için ise daha fazla iki toplumlu faaliyetlerin organize edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Finlandiya Büyükelçiliği ile Avrupa Birliği tarafından fonu sağlanan ve NI-CO tarafından yürütülen Startups4Peace, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Güney Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde Startup Cyprus tarafından uygulanmaktadır.

31/10/2019 19:04