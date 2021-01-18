KTTO: Perakende mağazaların çalışma saatlerini düzenleyelim

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, kısmi kapanma kararı alınmasının ardından sağlık tedbirlerine destek olmak amacıyla, perakende mağazalarının çalışma saatlerini düzenleme önerisinde bulunarak, çağrı yaptı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) yazılı açıklama yaparak, kısmi kapanma kararı alınmasının ardından sağlık tedbirlerine destek olmak amacıyla, iş dünyasına ve iş yerlerine bu hafta için sabah 10.00’da açıp, akşam 18.00’de kapatmayı önererek, çağrıda bulundu.

KTTO tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizde artış göstermeye başlayan vakalar nedeniyle ‘tam kapanma’ ile karşı karşıya olduğumuzu unutmamalı, bu süreç içerisinde önlemlerimizin tam olduğuna dikkat etmeliyiz” ifadelerine yer verilerek, birincil görevin, sağlıkla birlikte ekonominin de ayakta tutulması gerektiğine dikkat çekildi.

İş yerlerin çalışma saatlerinin düzenlenmesi ve daha kısa süreli ve dönüşümle çalışma saatlerine dönmesi birçok artıyı beraberinde getireceğini belirten KTTO, düzenlemenin nedenini şu şekilde açıkladı:

Öncelikle yoğun olan sabah ve akşam trafiğini engelleyecektir. Düzenlenecek yeni çalışma saatlerinin pandemi sürecinde ön saflarda risk altında çalışan emekçi çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu yükselteceği unutulmamalıdır. Kamu ve özel sektör çalışanlarının farklı saatlerde iş yerlerinde olmaları ve iş giriş- çıkış saatlerinin farklı olması ‘kalabalık’ market alışverişlerinin de önüne geçecektir. Çalışanların işlerini erken bitirip evlerine erken dönmeleri bu süreçte oldukça önemlidir.

Bunlarla birlikte iş yerleri sahipleri ve çalışanları, hem de halkımız ‘sosyal mesafe – maske- hijyen’ kurallarına harfiyen uymalıdır. Uymayanları uyarmalıdır.

Sağlık her şeyin üzerinde gelir ve iş dünyası olarak bu sorumlulukla kimsenin sağlığını riske atmadan çalışmasına özen göstermemiz gerekmektedir.”

Bu habere tepkiniz:



18/01/2021 14:31