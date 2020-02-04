KTTO, Türk bayrağının AP’de yırtılmasını kınadı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Avrupa Parlamentosu kürsüsünde Yunan milletvekilinin, Türk bayrağını yırtmasını kınadı.

KTTO açıklaması şöyle:

“Olay tarafımızdan infialle karşılanmıştır. Bayrak, ulusların en önemli simgesidir ve herkes tarafından saygı gösterilmesi gereken bir kutsallığa sahiptir. Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkmış olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Türk bayrağına yönelik bu saldırıyı şiddetle kınar; başta Avrupa Parlamentosu yetkilileri olmak üzere tüm ilgilileri bu tür eylemlerin yaygınlaşmasını önleyecek tedbirleri almaya davet eder”

04/02/2020 21:31