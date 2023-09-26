KTTO, Türk Tarım İş Forumu’nda temsil edildi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Bakü’de gerçekleşen Türk Tarım İş Forumu’nda temsil edildi.

Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’ne üye örgütlerin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen panelde konuşan KTTO Meclis Üyesi İzlem Nizam, “Beklentimiz, tarım alanında iş insanlarımız ve kuruluşlarımız arasındaki ilişkileri geliştirmek, ticari ilişkiler tesis etmek ve bunları sürekli hale getirmektir” dedi.

Nizam, bakanların da desteğiyle üye ve gözlemci üye devletler arasında tarım alanındaki ticareti kolaylaştıracak adımların atılmasının iş ilişkilerini giderek geliştireceğine inanç belirtti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, KTTO Meclis Üyesi İzlem Nizam, şunları da kaydetti:

“Tarım sektörü geleneksel olarak Kıbrıslı Türklerin en önemli ekonomik faaliyetlerinden biri konumundadır. Pandemi süreci boyunca ve sonrasında ortaya çıkan gıda kıtlığı, arz zincirindeki kırılmaya ve iklim değişikliğine bağlı yaşanan aşırı fiyat artışları göstermektedir ki tarımsal üretim bölgesel ve küresel sorunlara karşı daha hassas bir hale gelmiştir” şeklinde konuştu.

Yetersiz su kaynaklarının, adanın verimli topraklarının ve güneşinin yeterince değerlendirilmesine engel olduğunu ancak Türkiye’den gelen su sayesinde yerel su kaynaklarının daha verimli değerlendirmesi için olanak yaratıldığını belirten Nizam, “Erkencilik avantajı ile birlikte tarım sektörünü verimli bir sektör haline getirecektir. Günümüzde işlenmiş ve işlenmemiş tarımsal ürünler ülke ihracatının çok büyük bir kısmını oluşturmaktadır. KKTC’nin ihracatının yaklaşık yüzde 82’sini tarımsal ürünler oluşturmaktadır.’ dedi.

Etkinlik ikili iş görüşmelerinin yapılmasıyla sona erdi.