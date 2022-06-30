KTTO yangın bölgesini ziyaret etti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve Oda yetkililerinden oluşan bir heyet yangın bölgesini ziyaret etti.

Odadan verilen bilgiye göre, heyet Mersinlik Bölgesinde yanan araziyi gezdi ve İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu’yu da ziyaret etti.

Oda Başkanı Deniz, Toroslu ile görüşmesinde yatığı konuşmada çalışmalardan dolayı Toroslu’ya teşekkür ederek yanan bölgeler için KTTO’nın tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışma yaparak ihtiyaçların giderilmesi için ellerinden gelen uğraşı ortaya koyacaklarını belirtti.

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30/06/2022 10:00