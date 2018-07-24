KTTO’dan 4.5 G Talebi

Görevine yeni atanan Turkcell Genel Müdürü Harun Maden bugün (24 Temmuz 2018, Salı) Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret etti.

Beraberinde Genel Müdür Yardımcısı Ozan Çağlar Aslan ile birlikte gelen Turkcell Genel Müdürü Harun Maden’i KTTO Başkanı Turgay Deniz, Genel Sekreter Yardımcısı Alev Alp ve İş Geliştirme Uzmanı Şükran Özerdem konuk ettiler.

Saat 10:30’da gerçekleşen ziyarette, ülkemizin turizm ve öğrenci ülkesi olduğunu belirten KTTO Başkanı Turgay Deniz, “Gerek ülkemizi ziyaret eden turistler ve gerekse ülkemize öğrenim gören gençler internet hizmetlerinden daha çok yararlanmalıdırlar” dedi ve KKTC’de bir önce 4.5 G internet hizmetinin verilmesini talep etti.

Yatırım yapmaya hazır olduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, bu konuda devletten destek istediklerini belirtti.