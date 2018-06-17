KTTO’dan Bir İlk
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Güney Kıbrıs’ta Rumca yayınlanan Politis gazetesine bayram kutlaması reklamı verdi.
17/06/2018
Reklamda, Müslüman alemin Ramazan Bayramı’nı kutlayan KTTO’nun Başkan Turgay Deniz, KTTO olarak bir ilke imza atmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Rumca gazetede sayfanın dörtte bir boyutundaki bayram kutlaması reklamı İngilizce olarak yayınlandı.
Reklamın yayınlanmasının değil, yayınlanmamasının anormal olduğunu söyleyen KTTO Başkanı Turgay Deniz, “Aynı adayı paylaşıyor, aynı havayı kokluyorsak, bu gibi iş ilişkilerine girmemiz olağandır” dedi.
Bayram Kutlama mesajının Politis gazetesinde yayınlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Deniz, bunun son olmayacağına inancını vurguladı.