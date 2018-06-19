KTTO’dan Direkt Uçuşlar İçin İmza

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kombos, Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuşlar için hazırlanan Meclis Önergesi’ne destek verdiler.

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katılan Deniz ve Kombos, 17 Haziran 2018, Pazar günü festivalde imzaya açılan İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuşlar önergesi için de için de imza koydular.

Festivalde düzenlenen ortak basın toplantısındaki konuşmasına İngiltere’nin Kıbrıs’ın garantör ülkelerden biri olduğunu anımsatarak başlayan KTTO Başkanı Turgay Deniz, çözümden yana tavır koyan Kıbrıslı Türklerin 2004 yılında Annan Planı’na “Evet” dediğini belirtti.

Deniz, Kıbrıslı Türklere izolasyonların kaldırılacağı yönünde sözler verildiği, ancak bu sözlerin tutulmadığını söyledi ve “Bu karar bugüne kadar maalesef uygulanmadı. Bu olacak iş değildir” dedi.

İzolasyonlar nedeniyle Kıbrıs Türk ekonomisinin bugüne kadar istenilen düzeye gelemediğine de dikkat çeken KTTO Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıslı Türklerin yaşamlarını olumsuz etkilen izolasyonların bir an evvel kaldırılması ve direkt uçuşların başlatılmasını istedi.

İngiliz Parlamentosu Milletvekili Rt. Hon lian Duncan Smith’in İngiliz Parlamentosuna verdiği ve festivalde imzaya açılan İngiltere’de Kuzey Kıbrıs’a direkt charter uçak seferlerinin başlaması konusundaki ‘Meclis Önergesi’ hakkındaki imza kampanyası devam ediyor. İlk etapta 10 bin imza toplanması hedefleniyor.

KTTO’nun Başkan Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kombos önceki gün de, daha önce Kıbrıs’ta imzalanan İngiltere’deki Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası arasındaki İşbirliği Protokolü’nü bu kez Londra’da imzaladılar.

KTTO Heyeti dün gece de onurlarına verilen yemeğe katıldılar. Yemekte, İngiltere’deki Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata; Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal ve çok sayıda basın mensubu hazır bulundu.