KTTO'dan Güvenlik Uyarısı: ''Güvenlik Yoksa Gelecek de Yok!''

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kuzey Kıbrıs’taki güvenlik sorunlarının kontrolden çıktığını belirterek, yetkililere acil önlem alınması çağrısında bulundu. Ticaret Odası tarafından yapılan basın açıklamasında, suç oranlarının arttığı ve vatandaşların kendini güvende hissetmediği vurgulandı.

"Sokaklarımız, evlerimiz ve iş yerlerimiz artık güvende değil"

KTTO'nun açıklamasında, ülkeye giriş-çıkışların kontrolsüz olduğu ve dışarıdan gelen suç unsurlarının rahatlıkla faaliyet gösterebildiği ifade edildi. Açıklamada, özellikle cinayet, uyuşturucu ve silah kaçakçılığındaki artışa dikkat çekilirken, okulların ve hastanelerin bile tehdit altında olduğu belirtildi.

"Gerçek bir nüfus sayımı şart"

KTTO, ülkedeki güvenlik sorunlarının çözülmesi için öncelikle kapsamlı bir nüfus sayımının yapılması gerektiğini belirtti. Açıklamada, kara kapıları, havaalanları ve limanların ileri teknolojiyle denetlenmesi ve sınır güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

"Polis teşkilatının etkinliği artırılmalı"

Açıklamada, polis teşkilatının daha etkin hale getirilmesi gerektiği ifade edilirken, gereksiz kadrolar yerine sahada aktif olarak görev yapan güvenlik güçlerinin desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Suç örgütlerine karşı modern ekipman, güçlü istihbarat altyapısı ve caydırıcı önlemlerle mücadele edilmesi gerektiği belirtildi.

"Güvenlik olmadan ekonomi de huzur da olmaz"

KTTO, güvenliğin sağlanmasının yalnızca bireysel güvenlik açısından değil, ülke ekonomisi açısından da hayati öneme sahip olduğunu ifade etti. Kamu harcamalarında önceliğin güvenliğe verilmesi gerektiğini belirten açıklamada, KTTO'nun bu konuda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceği ve yetkililerden somut adımlar beklediği kaydedildi.

KTTO, güvenlik sorunlarının büyümesine sessiz kalmayacağını ve çözüm için atılacak adımları destekleyeceğini duyurdu.