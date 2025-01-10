KTTO’dan Hükümetin Harç, Fon ve Vergi Artışlarına Tepki

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), KKTC hükümetinin harç, fon ve vergilerde yaptığı artışların enflasyon oranını aşarak hayatı daha da pahalı hale getirdiğini belirtti. Oda, artışların sürdürülebilir olmadığını ve hane halkalarının alım gücünü olumsuz etkileyerek işletmelerin kapanmasına ve işsizliğin artmasına yol açacağına dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın açıklamasının tamamı şöyle:

“KKTC hükümeti, harç, fon ve vergilerde enflasyon oranının üzerinde artışlar yaparak, hayatı devlet eliyle pahalılaştırmaya devam ediyor. Bu artışların 2024 yılına ait enflasyon hesaplamalarının ötesine geçmesi, bazı durumlarda ikiye ve hatta üçe katlanması hükümet harcamalarının karşılanmasında yaşanan zorlukların da kanıtıdır.

Sürdürülebilir olmayan bu yapı, hane halkalarının alım gücünü her geçen gün daha da geriye götürürken, işletmelerin kapanmasına, çalışanların işsiz kalmasına ve sonuçta, kamu maliyesinin de çökmesine neden olacaktır. Harçlar, ücretler ve vergi artışlarının yaratacağı ekonomik yıkım, kamu gelirlerinin de azalması, maaş ve benzeri nitelikteki kamu harcamalarına yerel gelirlerin tümü harcansa bile ödenememesi ile sonuçlanabilecektir.

Ne var ki hükümet edenler, bu yalın gerçeği ısrarla görmezlikten gelmeye çalışmakta; yüzdürülemeyeceği açık olan bu düzeni değiştirmek için hiçbir şey yapmamaktadırlar. Hükümetin en tepeden başlanarak

tasarruf tedbirleri uygulanması kaçınılmazdır. Ayrıca dış talep ve dış talep kaynaklı gelirler ekonomimizin can damarlarındadır. Başta turizm, yüksek öğrenim ve gayrimenkul olmak üzere dış talep kaynaklı gelirlerin artırılması için gerekli önlemlerin bir gün bile geciktirilmemesi gerekmektedir.

KKTC hükümeti, gereksiz zaman kayıplarına neden olmadan bu doğrultuda atılması gereken adımları daha fazla zaman kaybetmeden atmalı, hayatı pahalılaştıran uygulamalarına son vermelidir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, yaşadığımız sorunların kaderimiz olmadığına, bu sorunların üstesinden gelecek potansiyele sahip olduğumuza içtenlikle inanmakta ve sorunların çözümü doğrultusunda atılacak her türlü adıma destek olma kararlılığını korumaktadır.”