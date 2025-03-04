KTTO’dan Liman Grevi Uyarısı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Liman İşçileri Sendikası tarafından Gazimağusa Limanı’nda başlatılan ve süresiz olarak devam eden grevle ilgili açıklama yaparak, sürecin ekonomiye olumsuz etkilerine dikkat çekti. Açıklamada, grevin ithalat ve ihracatı aksattığı, ekonomik faaliyetleri sekteye uğrattığı vurgulanarak, çalışanların haklarının ödenerek eylemin derhal sonlandırılması gerektiği ifade edildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın açıklamasının tamamı şöyle:

“Kıbrıs Türk Liman İşçileri Sendikası’nın Gazimağusa Limanı’nda başlattığı eylem, sorunun çözümlenememiş olması nedeniyle süresiz olarak devam ettirilmektedir.

Grevin uzun süre devam etmesi halinde ekonomik yaşama olan olumsuz etkileri herkesi ve her işletmeyi daha büyük oranda etkileyecektir. Limanlarda yaşanan bu tür olayların ithalat ve ihracatı engelleyerek piyasaya ve iktisadi faaliyetlere olumsuz olarak yansıdığı herkesin malumu olduğu halde bu sorunla yeterince ilgilenilmediğini görmek üzücüdür. Çalışanların kazanılmış hakları ve ödemeleri yapılarak eylemin hemen sonlandırılması gerekmektedir.

Yaşanan bu olay, liman işletmeciliğinin özelleştirilmesi gerektiğini bir kez daha kanıtlamıştır. Limancılık, bir “devlet işi” olmaktan çıkarılmalıdır.

Maliyetleri ve dolayısı ile fiyatları kontrol altına almak istiyorsak çağdaş limancılık anlayışı ile çalışacak yeni bir sistem oluşturmak zorundayız. Bunu gerçekleştirecek eylem planı, gerekli yasal altyapılar iyi hazırlanarak uygulamaya konulmalı, başlatılan elleçleme ihalesi de acil olarak sonuçlandırılmalıdır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, başlıca ithalat ve ihracat limanımız olan Gazimağusa Limanı ile ilgili gelişmeleri yakından izlemekte ve hükümetin en erken zamanda konuya dahil olmasını talep etmektedir.”