KTTO’dan Yolsuzluk Algı Raporu'na Destek

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO), sosyal demokrasinin fikirlerine ve temel değerlerine bağlı, kamu yararına çalışan, özel, bağımsız ve kültürel bir kuruluş olan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) ile birlikte desteklediği “Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Algı Raporu (2017)” etkinlikle tanıtıldı.

Akademisyenler Ömer Gökçekuş ve Sertaç Sonan tarafından hazırlanan ve ülkemizde yolsuzluk algısının ele alındığı raporun tanıtım etkinliği KTTO Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Etkinliğe Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KTTO Başkan Vekili Semral Erel, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Besim, Kalkınma Bankası Genel Müdürü Saffet Barutçu da katıldı.

Sertaç Onan tarafından yapılan tanıtım sonrasında Havadis Gazetesi Yazarı ve Radyo Mayıs Programcısı Cenk Diler ile Temiz Toplum Derneği Üyesi Tufan Ekici rapor hakkında değerlendirmelerde bulundular.

Yolsuzluk, Olumsuzluktur

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan KTTO Başkanı Turgay Deniz, uluslararası tanınmış statüsü ve yıllara dayanan birikimiyle KTTO’nun, iş insanlarının karşı karşıya bulunduğu sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri üzerinde çalışmalar hazırlayarak takibini yapmakta olduğunu belirtti.

“Odamız, gerek içte gerekse dışta, öncelikle Kıbrıs Türk iş dünyasının olmak üzere, halkımızın tüm kesimlerinin ortak çıkarlarına hizmet etmeyi kendine temel ilke olarak belirlemiştir” diyen KTTO Başkanı Deniz, “Bu konuda göstermiş olduğumuz hassasiyet, yaptığımız çalışmaların temelinde yatmaktadır. Yasadışı bir eylem olan yolsuzluğun aynı zamanda ekonomilerde yatırım, büyüme ve gelir dağılımı gibi makroekonomik büyüklükleri de olumsuz etkilediği bir gerçektir” şeklinde konuştu.

Yabancı Sermaye İstikrar İster

KTTO Başkanı Turgay Deniz, temel amacı topluma hizmet etmek olan devlete, sivil toplum ve ekonomik örgütlere, yolsuzlukla mücadele konusunda önemli görevler düşmekte olduğunun altını çizdi. Deniz, dünya genelinde bugüne kadar yapılan çalışmalarda, yolsuzluğun, kurumsal zayıflıkların ve ekonomi politikalarının piyasayı olumsuz etkilediği durumlarda artma eğilimi gösterdiği ve yanlış yönlendirme ile birlikte bu eğilimin ekonomik ve sosyal gelişmeyi bozduğu ortaya çıktığını vurguladı.

“Yolsuzluğun ekonomimizi olumsuz yönde etkilediği bir diğer boyut ise yabancı sermaye konusudur” diyen Deniz şöyle devam etti, “Bir ülkenin yabancı sermayeyi çekebilmesi için, siyasal ve idari açıdan istikrarlı olması gerekmektedir. Kanunsuzluğun ve kuralsızlığın yaygın olduğu bir ekonominin, yabancı yatırımcıları çekmesinin zor olacağı açıktır. Bu durum, bizim gibi kalkınma sürecinde yabancı yatırımlara ve yatırımcılara ihtiyaç duyan gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde sıkıntı yaratmaktadır.”

Rapora Destek

KTTO olarak toplumu daha ileriye taşımak ve toplumsal sorunları çözebilmek adına hazırlanmış olan bu tür araştırma raporlarını desteklemeye ve akademisyenlerle işbirliği yapmaya büyük önem verdiklerini belirten KTTO Başkanı Deniz, bu destek ve işbirliğinin bundan sonra da süreceğini belirterek, raporu hazırlayanlara teşekkür etti.

Soru – cevap şeklinde devam eden etkinlik saat 11:30’da verilen kokteyl ile tamamlandı.