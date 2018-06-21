KTTO’nun Yayın Organı 'Ekonomi' Çıktı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) yayın organı “Ekonomi”, uzun bir aradan sonra yeniden ve farklı bir formatla yayınlandı.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, Genç Yapı market Direktörü Mustafa Genç ve Asel Group Yönetim Kurulu Başkanı Atay Cafer Ürel ile röportajların yer aldığı Haziran/2018 sayılı Ekonomi gazetesinde, KTTO’nun yeni yönetim kurulunun ilk 6 ayındaki faaliyetlerine de yer verildi.



Röportajında “Biz KKTC’nin bayrak taşıyıcısıyız” diyen KTTO Başkanı Turgay Deniz, yönetim kurulunun hedeflerini ortaya koyup, yapacakları çalışmalar hakkında üyelere bilgiler verdi.

Mesarya Ajans İletişim tarafından hazırlanan ve beş bin adet basılan Ekonomi gazetesi, özel kurye ile tüm üyelere en kısa zamanda ulaştırılacak.