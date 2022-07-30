KTTTB Dernegi: Okullar açılmadan üyelerin talepleri değerlendirilsin

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği Yönetim Kurulu, Ulaştırma Bakanlığı’na seslenerek okullar açılmadan üyelerin taleplerini değerlendirip izinlendirme yapılmasını istedi.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği, genel olarak üyelerin mevcut düzende sözleşmeli personel ve veya okul taşımacılığı izni ile ilgili sıkıntıları olduklarını açıkladı.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

“Bizler Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği yönetim kurulu olup , üyelerimizin geçmiş yıllardan beri Milli Eğitim bakanlığı ile imzalamış olduğu sözleşmelerinde yaşamış olduğu sorunlara şahit olmaktayız.

Her geçen yıl artan öğrenci sayılarından yetersiz kalan araç koltuk sayıları ve tabiri caiz olarak tıkış tıkış yapılan taşımacılıklara şahit olmaktayız .

Bu neden ile Ulaştırma Bakanlığına üyenin yapmış olduğu OKUL OTOBÜSü taleplerinin değerlendirilmesi ve haksızlık yapılmaması adına da gerekli bilginin Milli Eğitim Bakanlığından alınmasını, taşımacının bu sorunlarının giderilmesini Ulaştırma Bakanlığından Talep etmekteyiz.

Kaldı ki OKUL OTOBÜSLERİ sadece öğrenci taşıyabilen, hiçbir şekilde düzenli sefer yapamayan araçlardır. Bu araçlar dokuz (9) ay çalışıp üç (3) ay park yerinde hiçbir işe gitmeden bekleyeceklerdir. İzin Statü leride Okulların Açık olduğu sürede geçerli olup belirlenmiş güzergah dışına da çıkamazlar.

Mevcut güzergahta izin belgesi OLANLARIN taleplerinin değerlendirilmesi ve o hatlarda izni olmayanların haksız rekabeti yaratmamak adına da izin verilmemesi taleplerimiz arasındadır.

Üyelerimizin yapmış oldukları personel taşımacılığı ve özel okul taşımacılığında da ayni sorunları yaşadıkları aşikar ortadadır.

KTTTB derneği olarak Ulaştırma Bakanlığı’ndan talebimiz okullar açılmadan üyelerimizin taleplerini değerlendirip izinlendirme yapmasıdır.

Genel olarak üyelerimizin mevcut düzende sözleşmeli personel ve veya okul taşımacılığı izni ile ilgili sıkıntıları olduğunu üyelerimizin sıkıntılarını dikkate alıp bu süreci bizzat takip edeceğimizi tabi ki bunlar da yapılırken haksız olarak başkasının güzergahına gereksiz için verilmemesi için olayın yönetim kurulu olarak takipçisi olacağımızı bu konu ile ilgili ulaştırma bakanlığı ile görüşmelerimizin devam ettiğini tüm kamuoyuna duyururuz”

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30/07/2022 14:52