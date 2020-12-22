KTTTB, Maliye Bakanlığı’nın pandemi taşımacılığını sadece Kar-İş’e vermesini eleştirdi

ıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB), yeni hükümetin Maliye Bakanlığı’nın pandemi taşımacılığını sadece Kar-İş’e vermesini eleştirdi.

Kıbrıs Türk Taşımacılar Birliği yaptığı yazılı açıklamada, bu durumun özellikle turizm taşımacılığı yapan meslektaşları tarafından büyük tepkiye neden olduğunu vurgulayarak, Kar-iş adına yapılan açıklamalarda ise pandemi taşımacılığının daha önce KTTTB’ye verildiği yönünde gerçek dışı söylemlerde bulunulduğu ileri sürüldü.

Mart ayında başlayan pandemi taşımacılığının bu kadar büyüyeceğinin kimse tarafından tahmin edilemediğine işaret edilen açıklamada, bu süreçte yaşananlar hakkında bilgiler verildi.

Hükümet değişmesi ve yeni Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un konuya hakim olmaması nedeniyle alelacele bütün pandemi taşımacılığının sadece Kar-İş’e verildiği savunulan açıklamada, geçim kaynağı sadece turizm olan birçok meslektaşlarının işsiz kaldığına dikkat çekildi.

Kar-İş adına yapılan açıklamaların doğruyu yansıtmadığı ileri sürülen açıklamada, adaleti savunan Kar-İş yönetiminin, KIBHAS şirketini tüm üyelere açması talep edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ayrıca bilinmesini de isteriz ki, bizim için KTTTB- Kar-İş üyeleri hiç fark etmez, kamu taşımacılığı yapan herkes bizim meslektaşımızdır. Hem Pandemi taşımacılığında, hem de tüm ortak taşımacılıkta hakları vardır. Bu sürçte Maliye Bakanı Durusn Oğuz’un vermiş olduğu kararı düzelterek adaletli olmasına ve her iki birliğe de adil olarak taşımacılığın verilmesine davet ediyoruz. Ayrıca en kısa zamanda en doğru adım olacak tüm taşımacılığın ihaleye çıkması için gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.”

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22/12/2020 16:22