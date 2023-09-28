KTTTB’den Ulaştırma Bakanı Arıklı’ya tepki…

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın Türkiye ziyaretleri sonrası kendilerini bilgilendirmediğini öne sürdü.

KTTTB’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Arıklı’ya 7 soru yöneltildi. KTTTB’nin açıklamasında Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın Türkiye’de gerçekleştirdiği ziyaretlerde taşımacılık hakkında neler konuşulduğunu bilmek istediklerine dikkat çekildi.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nin açıklaması şöyle:

NEDEN BİLGİ VERİLMİYOR?

Biz toplu taşımacılık yapan taşımacılar olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sn. Erhan Arıklı’dan bilgi almayı bekliyoruz.

Sayın Bakan ve ekibi Toplu Taşımacılık adına sürekli olarak Türkiye’ye toplu taşımacılık planlamaları için sık sık ziyarette bulunuluyor. Ancak yapılan bu ziyaretlerle ilgili bizlerle her hangi bir bilgi paylaşımı yapılmıyor. Biz toplu taşımacılar da, bizimle ilgili konularda bilgi almanın hakkımız olduğunu düşünerek sayın Bakana şu soruları yöneltmek istiyoruz;

• Yapılan ziyaretlerde neler konuşuluyor?

• Yapılan çalışma ne aşamada, kim veya kimler toplu taşımacılık için çalışma yapıyor?

• Biz taşımacılar için büyük öneme sahip olan toplu taşıma planlaması niye bizlere paylaşılmıyor?

• Bizim sektör konusunda bilgi edinme hakkımız yok mu?

• Biz toplu taşımacıların hayati meselesi, geçim kaynağı olan konularda yapılan planlamalar hakkında Bakanlık neden sektöre bilgilendirme yapmıyor?

• Biz taşımacılar, iş hayatımızı ciddi anlamda olumlu veya olumsuz etkileyecek olan planlamalara, çalışmalara neden dahil edilmiyoruz?

• Neden sektörel bir bilgilendirme toplantısı organize edip tüm meslektaşlarımıza yapmış olduğunuz çalışmalar hakkında bilgi vermiyorsunuz?

Sayın Erhan Arıklı özelinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından önemle ricamız, en kısa zamanda bakanlık olarak sektöre toplu taşıma planlamasında ne noktaya geldiğinizi, kimler ile neyin planlandığını, ne zaman uygulamaya konulmasını hedeflediğinizi, biz taşımacıları nelerin beklediği açıklayacağınız bir bilgilendirme toplantısı yapmanızdır.

İşin merkezinde, mutfağında olan biz taşımacılarız. Bunu görmezden gelerek hiçbir adım atılamayacağını bilmeniz gerekmektedir.

Saygılarımızla