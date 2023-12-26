KTÜ ve KKTC Başkonsolosluğu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Stratejik Araştırma Merkezi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Trabzon Başkonsolosluğu arasında iş birliği protokolü imzalandı. Rektörlük makamında düzenlenen imza törenine; KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KKTC Trabzon Başkonsolosu Erek Çağatay, KTÜ Stratejik Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Özgür Tüfekçi, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Suna Ersavaş Kavanoz ve Doç. Dr. Abdullah Uzun katıldı.

BİLİMSEL FAALİYETLER YÜRÜTÜLECEK

KTÜ ve KKTC Başkonsolosluğu arasında iş birliklerinin artırılarak devam etmesi için gerçekleştirilen imza törende konuşan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, “Bu protokol sayesinde, KTÜ Stratejik Araştırma Merkezi bünyesinde, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz Çalışma Grubu kurulacak ve gönüllü staj programının başlatılması noktasında da ortak çalışmalar yürütülecek. Bu anlamda Üniversitemiz ve KKTC Başkonsolosluğu için çok değerli olan bu protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. KKTC Trabzon Başkonsolosu Erek Çağatay ise iş birliklerinin geliştirilebilmesi için gayret sarf eden ve kurumların yakınlaşmasında önemli rol üstlenen Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı’ya teşekkür etti.

PROTOKOL 5 YIL GEÇERLİ OLACAK

Konuşmaların ardından imzalanan ve 5 yıl geçerliliği olan protokol metninde şu başlıklar öne çıktı: KTÜ Stratejik Araştırma Merkezi bünyesinde Kıbrıs ve Doğu Akdeniz Çalışma Grubu kurulup gönüllü staj programı başlatılacak. Karşılıklı bilgi ve deneyim alışverişini geliştirmek amacıyla; ortak kongreler, konferanslar, sempozyumlar, seminerler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Başkonsolosluk aracılığıyla; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan üniversiteler ve KTÜ arasında bilimsel araştırma projelerinin yürütülmesine ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik iş birliği imkânları artırılacak.