KTYÖB: Öğrencisiz bir ada istemiyoruz

KTYÖB, 3 Haziran'da Başbakanlık önünde gerçekleştireceği eylem öncesi bölgesel toplantılarına Gazimağusa'da başladı.

Yükseköğretimde yüz yüze eğitime geçilmesi için eylem çağrısı yapan ve 3 Haziran Perşembe günü saat 11.00’de Başbakanlık önünde eylem gerçekleştirecek olan Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği (KTÖYB), bugün Gazimağusa’da ilk bilgilendirme toplantısını yaptı.

Toplantıya DAÜ’de bulunan öğrenci yurtları, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanatkarlar Odası (KTEZO), DAÜ-SEN, DAÜ-BİRSEN, Taksiciler Birliği, Berberler Birliği, Salamis caddesinde bulunan bir grup esnaf katılarak destek verdi.

Toplantıda, en geç Eylül ayına kadar öğrencilerin ülkeye getirilmesi ve aşı çalışmalarının hızlandırılarak tamamlanması ele alındı. Hükümetin yüz yüze eğitim kararı almasına müteakiben ivedilikle yükseköğretimde aşılanma çalışmalarının hızlandırılması ve vaka sayılarının düşük seyri için alınacak her türlü tedbirin önemine vurgu yapıldı.

SOYŞEN: “ÖĞRENCİSİZ BİR ADA İSTEMİYORUZ”

Toplantıda ilk sözü alan toplantı moderatörü ve Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Soyşen konuştu.

Geçtiğimiz dönem hükümetin bu hususta etkili kararlar üretememesinden ve istikrarlı bir duruş sergileyememesinden dolayı öğrencilerin adaya gelemediğine vurgu yapan Soyşen, yükseköğretimde yüz yüze eğitimin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini, bu bağlamda zamanın aleyhe işlediğini ifade ederek, “Hala neyi bekliyorsunuz?” diye yetkililere seslendi.

“Şu an adada bulunan mevcut öğrenci sayısı 30 bin civarında. Yurt dışında bulunan öğrenci sayısı takriben 50.000, bu sayıların her geçen yıl artması gerekirken aksine düşüyor. Türkiye ve yurt dışındaki öğrencilerin sınav ve tercih dönemleri yaklaşıyor. Durum her açıdan endişe verici. Süreç bu şekilde ilerlerken, yükseköğretimdeki paydaşlarla birlikte bir komitenin kurulup öğrencilerimizin adaya getirilmesi için çalışmaların daha fazla zaman kaybına mahal vermeden derhal başlaması gerekmektedir. Aksi takdirde önümüzdeki yıllarda yükseköğretimde yaşanacak büyük kayıpların, ülkeye her açıdan olumsuz yansıması olacaktır.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

ONURLU: “ÖNCELİK EĞİTİM TURİZMİ OLMALIDIR”

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtlar Birliği adına açıklama yapan Birlik Başkanı Hakan Onurlu, “Öncelik eğitim turizmi olmalıdır. Dolayısıyla öğrencilerimizi adaya getirebilmek için her türlü sağlık koşullarını sağlamalı ve Eylül ayında yüz yüze eğitime başlamalıyız” dedi.

Öğrenci sayılarının gün geçtikçe düştüğüne dikkat çeken Onurlu, acilen bir komitenin kurulup yükseköğretim için çalışmaların hızlandırılması gerektiğine değindi.

3 Haziran saat 11.00’de Başbakanlık önünde eylem yapacaklarını belirten Onurlu, tüm yurt işletmelerinin, esnaf, sendikalar ve birliklerin orada olması gerektiğine vurgu yaptı. “Amacımız Kıbrıs Türk Halkının gözbebeği olan yükseköğretimin dibe vurmaması için birlik ve beraberlik içinde olunmasını sağlamaktır” ifadesinde bulundu.

Öğrencilerin Eylül ayında her türlü ihtimalde adada olmaları gerektiğine vurgu yapan Onurlu, hükümet yetkililerinin bu konu ile ilgili her türlü önlemi almalarının önemine işaret etti.

“Bizler, bu çalışmalar başladığında her türlü desteği vermeye hazırız, ancak yetkililerin de biran önce yükseköğretim için planlama ve programlamalarına hız vermeleri gerekmektedir” dedi.

TULGA: “YÜKSEKÖĞRENİM OLMAZSA OLMAZIMIZDIR”

KTEZO adına açıklamalarda bulunan Hürrem Tulga, yükseköğretimin önemine vurgu yaptı ve esnafın geçim kaynağının ve büyük gelir kaynağının yükseköğretim olduğunu ifade etti.

“Yükseköğretim olmazsa olmazımızdır” şeklinde açıklama yapan Tulga, öğrencinin getirilmesi öncelikli görev olmalıdır aksi takdirde geçtiğimiz yıl yaşadığımız sorun aynı şekilde bu süreçte de devam edecektir” diye sözlerine ekledi.

Esnafın almış olduğu kredilere de değinen Tulga, kredi ötelemelerinin bir çözüm olmadığını ve faizlerin işlediğine dikkat çekti. Bu sebeple öğrencinin getirilmesi için her türlü çalışmada bulunacaklarını sözlerine ekledi.

GÖKÇE: “ARTIK YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLMELİDİR”

Toplantıda söz alan DAÜ-SEN Başkanı Ulaş Gökçe de artık yüz yüze eğitime geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bunu başarmak için vaka sayılarına dikkat çekerek mevcut durumdaki vaka sayılarını aşmamak için gerekli her türlü önlemin alınması gerektiğini ifade etti. Buna ek olarak aşı konusunda planlamanın devam ettiğini, akademisyenlerin aşılanmaya başladığını ancak aşı sayısının arttırılarak Eylül öncesi tamamlanması gerektiğine dikkat çekti.

ERCANLAR: “ÖĞRENCİSİZ BİR KAMPÜSÜN OLMASI BİZLERİ ÜZÜYOR”

DAÜ-BİR-SEN Genel Sekreteri Ercan Ercanlar, DAÜ’de bulunan yönetsel ve işçi personelinin yüz yüze eğitime geçilmesini istediklerine değinerek, Bir an önce personellerin aşılanmasının tamamlanmasının önemini vurguladı. Öğrencisiz bir kampüsün olmasının kendilerini üzdüğünü belirten Ercanlar, hükümetin gerekli çalışmaları yapması gerektiğini belirtti.

SABE: “EĞİTİMİMİZİ BURADA YÜZ YÜZE SÜRDÜRMEK İÇİN ALINACAK KARARLARI BEKLİYORUZ”

DAÜ Endüstri Bölümü Öğrencisi Osama Abu Sabe de toplantıda öğrenciler adına söz alarak, “KKTC’yi çok seviyoruz ve eğitimimizi burada yüz yüze sürdürmek için alınacak kararları bekliyoruz. Birçok arkadaşımız Şubat ayında adaya gelip karantinada kalmalarına rağmen yüz yüze eğitim yapılmamasından dolayı ülkelerine geri dönmek zorunda kaldı” dedi.

Sabe, ülkedeki mevcut barınma olanaklarının her açıdan iyileştirilmesi, tüm esnaf ve bölge halkının bu yönde öğrencileri teşvik edici kararlar alması, üniversite harçlarında yüksek artışlardan kaçınılması gibi hususların öğrencilerin adaya gelmesinde önemli rol oynayacağını vurguladı.

26/05/2021 20:49