K﻿üba hükümeti LGBT bireylerin evlenmesine ve evlat edinmesine imkân tanıyacak olan yeni aile kanununun yasalaşması için kampanyasını hızlandırdı.

Yeni aile kanunu pazar günü yapılacak olan referandumda halkın onayına sunulacak.

Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Kübalılara referandumda "evet" oyu kullanmaları çağrısında bulundu.

Diaz-C﻿anel'in bugün ilerleyen saatlerde televizyonlardan da halka hitap etmesi bekleniyor.

Y﻿eni aile kanunu Küba'da muhalefetin ve dini kesimlerin tepkisiyle karşılaştı.

M﻿uhalifler, Küba hükümetinin konunun kamuoyunda özgürce tartışılmasına izin vermediğini ileri sürüyor.

1﻿00 sayfalık yeni aile kanunu Küba'da eşcinsellerin evlenmelerine, evlat edinmelerine imkân verecek, aile içi ödev ve sorumlulukların eşit dağılımını sağlayacak maddeler içeriyor.

R﻿eferandum kampanyası çerçevesinde radyo ve televizyonlarda kamu spotları yayımlanırken, cadde ve sokaklarda çok sayıda reklam panosunda "Evet" afişleri asılmış durumda.

R﻿eklam panolarında Devlet Başkanı Diaz-Canel'in "evet oyu demokrasi için verilmiş bir oydur" dediği tweetini gösteren afişlere de yer veriliyor.

A﻿lman Küresel Çalışmalar Enstitüsü'nden Latin Amerika uzmanı Bert Hoffman, "Birçok kişi hükümeti desteklediği için ya da muhalif olduğu için o doğrultuda oy kullanacak, içeriğe çok bakmayacak. Bu da aslında büyük bir kayıp," diye konuşuyor.

K﻿üba'da bağımsız kamuoyu yoklamaları yapılmıyor, ancak geçmişte yapılan referandumlara katılım yüzde 90 dolaylarında olmuş ve referandumlar büyük çoğunlukla hükümetin istediği şekilde neticelenmişti.

K﻿üba'nın önde gelen düşünürlerinden Rafael Hernandez, ülkede kötü giden ekonomik durum ile yapılacak referandumun içeriğini birbirine karıştırmamak gerektiğini söylüyor ve "Eğer muhalefet insan haklarını destekliyorsa bu kanunu da desteklemek zorunda," diye konuşuyor.

Y﻿eni aile kanunu ülkenin 11,2 milyonluk nüfusunun yarısının katıldığı toplantılarda aylarca tartışılmıştı. Hükümet bu sayede halkın sesine kulak verdiklerini söylüyor.

A﻿ncak Katolik, Metodist ve Evanjelist Hristiyanlar kanuna karşı çıkıyor ve hükümetin gürültülü "evet" kampanyasında kendi itirazlarının duyulamaz olduğunu savunuyorlar.

B﻿una karşın b﻿irçok Kübalı önerilen yasa değişikliğine olumlu yaklaşıyor gibi görünüyor.

3﻿3 yaşındaki Betty Pairol, "Yeni aile kanunu haklarımızı garanti altına alacak. Patriyarkaya sağlam bir yumruk indirecek," diyor.

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24/09/2022 10:18