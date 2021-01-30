Küba'da Askeri Helikopter Düştü: 5 Ölü

Küba'nın doğusundaki Holguin şehrinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

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30/01/2021

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Küba'da Askeri Helikopter Düştü: 5 Ölü

Küba'nın doğusundaki Holguin şehrinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
BBC'nin haberine göre, Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri, Holguin şehrinden Guantanamo'ya hareket eden helikopterin düştüğünü duyurdu.
Kazada, silahlı kuvvetlere ait helikopterdeki 5 kişiden kurtulan olmadı.
Silahlı kuvvetler, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Küba'da, 2018'de yaşanan uçak kazasında da 112 kişi yaşamını yitirmişti.

30/01/2021 10:39
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TAGS: küba, helikopter
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