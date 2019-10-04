Küba'daki diplomatlarda görülen hastalığın sebebi bulundu

Küba'da görev yapan diplomatlarda rastlanan ve "Havana sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığa, tarım ilaçlarına aşırı maruz kalınmasının yol açmış olabileceği ileri sürüldü.

İsrail'deki Negev Ben-Gurion Üniversitesi'nden Dr. Alon Friedman'ın Kanada'da Dalhousie Üniversitesi Beyin Onarım Merkezi iş birliğiyle yaptığı araştırma, 2017 yılında Havana'da ABD'li ve Kanadalı diplomatlarda görülen gizemli rahatsızlığın sebebinin tarım ilaçlarına aşırı maruz kalınması olabileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar araştırma çerçevesinde 26 Kanadalı diplomat ve ailesini incelerken, bulgularının, beyin hasarını doğruladığı ve tarım ilaçlarında bulunan bir tür maddeye aşırı derecede maruz kalındığı varsayımını güçlendirdiği tespit edildi.

Friedman, News.Medical.net'e yaptığı açıklamada "Beynin hasar gören yerini saptamak, biyokimyasal ve toksikolojik kan testleri yapmamızı ve zararın en muhtemel nedeninin, nörotoksinlere maruz kalınması sonucuna varmamıza yardımcı olan önemli bir faktördü.” değerlendirmesinde bulundu.

Alon Friedman, çalışmanın, tarım ilacı ve diğer toksinlerin kullanımı konusunda daha fazla bilgi edinilmesi ihtiyacını doğruladığını ifade etti.

Kanada'nın Havana Büyükelçiliği'nde görevli personelde 2017 ilkbaharında "Havana sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.

ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 personelde de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.

Küba'da görevliyken gizemli rahatsızlığa yakalanan Kanadalı diplomatlar, Ottawa hükümetine 21,1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

04/10/2019 21:48