Kübalı göçmenler mülteci merkezinden kaçtı

Meksika'nın güneyinde mülteci merkezinde gözetim altında tutulan yaklaşık bin 300 Kübalı göçmenin kaçtığı bildirildi.

Meksika Ulusal Göç Enstitüsünden yapılan açıklamada ülkenin güney sınırındaki mülteci gözetim merkezinde tutulan bin 300 kadar Kübalı göçmenin firar ettiği belirtildi.

Göçmenlerin kitlesel kaçış sırasında silahsız durumdaki gözetim merkezi görevlileriyle çatışma veya arbede yaşamadığı ifade edildi.

Mülteci merkezini terk edenlerden yaklaşık 600'nün daha sonra gönüllü olarak geri döndüğü, 700 kişinin ise hala dışarıda olduğu kaydedildi.

Göçmenlerin merkezdeki barınma koşullarının yetersizliğinden şikayetçi olduğu, bin kişi kapasiteli merkeze bu rakamın yaklaşık iki katı insan yerleştirilmesinin rahatsızlığa yol açtığı belirtiliyor.