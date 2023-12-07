Kubilay: Polislerimiz, elinde 2 adet lamba zifiri karanlığın içinde çalışıyorlar

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çağan Kubilay isimli vatandaş, "İki polis memurumuz elinde 2 adet lamba ile trafiği kendi çabaları ile aldıkları emir doğrultusunda rahatmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı

Kubilay paylaşımında, kavşağın aydınlatma lambaları çalışmadığını ifade ederek, "bu karanlıkta polis arkadaşı görememek ve allah korusun çarpmak içten bile değil" dedi.

Paylaşımın tamamı ise şu şekilde;

"Bir insan canı bu kadar ucuz olmamalı!"

Yer:Dikmen-Boğaz Kavşağı

İki polis memurumuz elinde 2 adet lamba ile karanlığın, pardon zifiri karanlığın içinde hafiften çiseleyen yağmur eşliğinde yoğun olan trafiği kendi çabaları ile aldıkları emir doğrultusunda rahatmaya çalışıyorlar...

Kavşağın aydınlatma lambaları çalışmıyor.... Gerçi memleketin anayollarında hiçbir aydınlatma lambasının çalıştığını görmedim...

Aniden önümde beliren küçük bir lamba ile polis arkadaş...

Polis arkadaşım aldığı emiri fazlasıyla yerine getirmeye çalışıyor tabi ki, tabi ki da bu hava koşullarında, bu karanlıkta polis arkadaşı görememek ve allah korusun çarpmak içten bile değil!

Memleketin tüm yolları tarla, senelerdir hasar gören bariyerler (ki eminim çoğunun hasarları sigortalar tarafından ödeniyor veya ödenmiştir!) ayni şekilde duruyor, senelerdir hiç bir yolun aydınlatmaları çalışmıyor...

Hergün yollarda (sözlükte yolun tanımı pek bizimkiler gibi olmasada) olan biri olaraktan en büyük korkum karanlığın içinde göremediğim bir yayaya çarpmak, inanın ki herkesin başına gelebilecek en kötü şeylerden biri...

Yazıklar olsun İnsan canına verilen değere...

Hakkımıza hayır...

Not: Bu zor koşullarda bizlere yardımcı olan tüm Polis arkadaşlarımada teşekkür ederim...